Refuerzan ataque al fuego en El Turbio con medios aéreos

(OPI Chubut) – A diez días de su detección, el incendio forestal en la zona de El Turbio mantiene su actividad en todo el perímetro y demanda el despliegue de más de cien personas entre combatientes y personal de apoyo. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego encabeza el operativo en el sector denominado Loma de la Chancha, donde las condiciones del terreno y la carga de combustible vegetal dificultan las tareas de control.

El personal de línea fue trasladado vía aérea durante la mañana del jueves para ejecutar ataques directos en diversos sectores del foco ígneo. Los equipos operativos, conformados por brigadistas del SPMF, la Brigada Nacional Sur y el SPLIF, concentran sus esfuerzos en el refuerzo del flanco izquierdo y la cabeza del incendio. Las maniobras incluyen el uso de herramientas manuales y líneas de agua para intentar contener el avance de las llamas en una geografía que presenta riesgos para la seguridad y el desplazamiento de las cuadrillas.

La estructura logística montada en el lugar sostiene a más de 60 combatientes instalados en campamentos y a otras 50 personas encargadas de tareas de soporte, seguridad y organización. El inventario de recursos materiales afectados al siniestro incluye 15 camionetas, un camión de puesto de comando avanzado, tres embarcaciones, un camión cisterna, un tractor y un bus de transporte, además de los medios aéreos que operan en la zona.

El operativo integra recursos de las bases de Las Golondrinas, Lago Puelo, El Turbio, Cholila, El Maitén y Epuyén, junto a efectivos del ICE de Parques Nacionales y el SPLIF de Río Negro. La Secretaría de Bosques coordina las acciones con la Subsecretaría de Protección Ciudadana, los ministerios de Educación y Salud, Prefectura Naval, el Ejército Argentino y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego para sostener la operatividad frente a la persistencia del fuego. (Agencia OPI Chubut)