Viajeros sin visa deberán entregar datos biométricos y redes sociales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos formalizó una propuesta que endurece significativamente los requisitos de ingreso para los ciudadanos de países adscritos al Programa de Exención de Visa. La medida exige que los solicitantes del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) entreguen un historial detallado de su actividad en redes sociales correspondiente a los últimos cinco años, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada en enero que busca reforzar los controles migratorios sobre el turismo internacional.

El alcance de la normativa proyectada profundiza el nivel de escrutinio sobre la información personal de los viajeros provenientes de la mayoría de las naciones europeas, Australia, Japón y Corea del Sur, entre otros. Además del registro digital, la solicitud obligará a proporcionar, en la medida de lo posible, datos sensibles como direcciones IP, correos electrónicos, números de teléfono, apellidos previos e información biométrica que incluye huellas dactilares y reconocimiento facial para determinar la elegibilidad de permanencia por hasta 90 días.

Esta modificación en los protocolos de seguridad se encuentra actualmente en una etapa administrativa que permite comentarios públicos durante un periodo de 60 días tras su publicación en el Registro Federal. La iniciativa responde a una estrategia integral de la administración estadounidense para ampliar la capacidad de vigilancia sobre los flujos migratorios, incluso aquellos que históricamente gozaban de facilidades burocráticas para el ingreso al territorio norteamericano.

El contexto de este endurecimiento se refleja en las estadísticas recientes proporcionadas por el Departamento de Estado, el cual confirmó la revocación de 85.000 visas desde el mes de enero. Esta cifra, que duplica la cantidad registrada el año anterior, evidencia una política de restricción activa que ahora busca extenderse a la recolección masiva de datos digitales y biológicos de los visitantes extranjeros bajo el argumento de la seguridad nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)