(Por: Rubén Lasagno) – Con la firma del Concejal Facundo Belarde, presidente del Concejo Deliberante de Caleta Olivia el 28 de noviembre 2025, en la sesión 624 del 28 de noviembre 2025 ingresó el proyecto 519/25 para declarar la Emergencia en Seguridad Pública en esa localidad y ahora está a disposición del Intendente Pablo Carrizo para su firma e instrumentación.

En dos artículos fundamentales se declara la Emergencia en Seguridad Pública “en todo el ejido urbano de la Ciudad de Caleta Olivia con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por los hechos de inseguridad, violencia y ante los signos de odio y amenazas con uso de diferentes tipos de armas, por el término (180) días corridos a partir de la de la promulgación de la misma”, expresa textualmente el decreto y en el Art 2 remarca: “Arbítrese los medios necesarios para salvaguardar la libertad, la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden público, implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la inclusión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio, por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagrados”.

Caleta Olivia: declaran la Emergencia en Seguridad Pública ¿Dónde queda la estructura de seguridad del gobierno en la segunda ciudad de la provincia?

Los conceptos por los cuales se aplica esta medida en Caleta Olivia son realmente graves y socavan las propias políticas institucionales del gobierno provincial, toda vez que revelan serias falencias que son responsabilidad directa del gobernador Vidal.

Las interpretaciones

Medidas de este tipo, tomada por un municipio donde se concentra el mayor poder político y operativo del gobierno provincial como Caleta Olivia que además es del riñón del gobierno, eleva ciertas sospechas alrededor de las relaciones políticas del intendente con el gobernador, por cuanto siembran dudas sobre la efectividad de las políticas provinciales en zona norte en la materia o bien se trata de un mensaje de neto corte político que está enviando el intendente Carrizo a su jefe de calle Alcorta en esta capital.

Esta Emergencia está pedida por el Concejal Belarde e implementada por el intendente Carrizo, ambos del riñón político-partidario del gobernador Claudio Vidal y genera una flagrante contradicción con la política en materia de seguridad que aplica el gobierno provincial en zona norte y más precisamente en Caleta Olivia, la segunda ciudad más importante de la provincia, de donde, además, Pedro Prodomos, Ministro de Seguridad de Santa Cruz es nativo, localidad donde inauguraron una sede de Seguridad, allí donde el propio Claudio Vidal posee una oficina y en cuya estructura ubicaron no menos de 10 cargos políticos que prácticamente no cumplen funciones. Por todo esto, suena muy controversial esta declaración de Emergencia en materia de seguridad pública en Caleta Olivia.

Los argumentos

Cuando uno lee los fundamentos esgrimidos para declarar la emergencia en materia de seguridad en Caleta Olivia, suena bastante prosaico y hasta “de manual”, la excusa fundada como justificación para su implementación.

Es casi lógica pura pensar que ante tantas carencias y el desborde de la inseguridad en Caleta y/o en cualquier punto del país y la provincia, los argumentos encajan como un tetris en la realidad ciudadana actual, por lo tanto, se percibe que detrás de esta explicación se encierra una intención política de otro orden, que seguramente se revelará en la relación presente y futura del gobierno provincial con el municipio de Caleta Olivia.

Dice el texto que “ante los crecientes casos de inseguridad, violencia, signos de odio y amenazas con armas dentro de la nocturnidad en nuestra Ciudad, perturbando la tranquilidad y la paz de nuestros vecinos; la necesidad de promover la paz y el orden, para el conjunto de los vecinos de nuestra querida Caleta Olivia y velar por el normal desarrollo de los proyectos de vida de cada individuo que habita la ciudad, como también la base necesaria de su progreso económico y cultural, resulta necesario proyectar políticas integrales de asistencia a las víctimas como así también disponer las medidas presupuestarias necesarias para abordar inmediatamente la situación de inseguridad reseñada#.

En estas primeras líneas de la argumentación está claro que el municipio instrumenta la Emergencia porque las políticas públicas del gobierno provincial no satisfacen sus requerimientos; al menos eso dice el concejal firmante y el Intendente Carrizo.

Luego propone contar con una Subsecretaría de Seguridad Pública que sistematice el trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad y con la Unidad Regional Zona Norte en la Ciudad “nos permitiría tener un equipo de trabajo que se dedique concretamente a abordar lo concerniente a este tema que es, sin lugar a duda la prioridad para la gran mayoría de la población”, dice interpretando un supuesto pedido público que es tan cierto como que los sucesivos gobiernos, no satisfacen.

Más adelante la fundamentación del proyecto señala que es imprescindible “que estas medidas se implementen en forma efectiva y sistemática con el fin de erradicar de nuestra Ciudad los elementos y locaciones que sirven de base para la propagación delictiva, vicio, venta y consumo de drogas, exclusión social, desocupación y pobreza” y remata en el último punto asegurando “que esta Ciudad necesita una solución urgente por lo tanto es ineludible agilizar los tiempos, evitando que esta declaración de Emergencia en Seguridad Pública se pierda en trámites burocráticos mientras que los hechos delictivos aumentan minuto a minuto”.

Está claro que el mensaje en la argumentación del proyecto de Emergencia de Seguridad Pública del intendente Pablo Carrizo y el Concejo Deliberante es que Caleta Olivia está diezmada en cuestión de seguridad porque el gobierno provincial no ha tenido la convicción ni la capacidad para darle seguridad a esa ciudad y se hace necesario que el municipio tome a su cargo el control de este tema “de manera urgente”.

El posicionamiento contrario a este argumento, dice que en realidad existe un acuerdo entre el intendente, Prodromos y el propio Vidal, para crear otra estructura burocrática en zona norte y manejar presupuestos de manera arbitraria y discrecional, precisamente, en base a la creación de esta Emergencia. (Agencia OPI Santa Cruz)