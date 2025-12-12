Gobierno dispuso período de licencia y asuetos de fin de año

- Publicidad -

El Gobierno de Santa Cruz confirmó los días de asueto administrativo durante las celebraciones de fin de año y el período de licencia para el 2026.

Mediante el Decreto N° 1128/25, firmado por el gobernador Claudio Vidal, establece días no laborables para el personal de la Administración Pública Provincial el miércoles 24, viernes 26 y miércoles 31 de diciembre de 2025, así como el viernes 2 de enero de 2026.

Estas jornadas se suman a los feriados nacionales inamovibles del 25 de diciembre y 1° de enero, establecidos por la Ley N° 27.399.

La Administración Pública Provincial contará con “un esquema de días no laborables que permitirá una mejor organización familiar y operativa durante las celebraciones navideñas y de Año Nuevo”.

La normativa alcanza a quienes se desempeñan en todos los niveles del Estado provincial: áreas centralizadas y descentralizadas, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado.

El gobierno señaló que “la decisión responde a criterios de eficiencia operativa y bienestar del personal, sin afectar servicios esenciales que mantendrán guardias mínimas según corresponda”.

Las áreas operativas y de emergencia trabajarán con esquemas de guardias que cada organismo definirá internamente.

En tanto, el resto de las dependencias retomará su actividad normal al finalizar el período dispuesto por el Ejecutivo. (Agencia OPI Santa Cruz)