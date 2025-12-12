Gobierno oficializó baja de retenciones a soja, trigo y maíz

- Publicidad -

El Gobierno Nacional oficializó la reducción de las alícuotas de derechos de exportación para granos y subproductos mediante el Decreto 877/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida establece bajas de entre 1 y 2 puntos porcentuales en la carga tributaria directa sobre los principales cultivos agrícolas y sus derivados industriales, modificando la estructura de ingresos fiscales provenientes del comercio exterior.

El nuevo esquema tributario dispone que la soja tributará un 24 por ciento frente al 26 por ciento previo, mientras que sus subproductos descienden del 24,5 por ciento al 22,5 por ciento. En el segmento de cereales de invierno, el trigo y la cebada bajan su retención del 9,5 por ciento al 7,5 por ciento. Por su parte, el maíz y el sorgo registran una disminución del 9,5 por ciento al 8,5 por ciento, y el girasol pasa del 5,5 por ciento al 4,5 por ciento final.

Desde la Secretaría de Agricultura indicaron que la decisión apunta a mejorar la competitividad del sector. El organismo señaló textualmente que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para este gobierno” y aclaró que continuarán con estas medidas “en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan“.

La cartera agropecuaria fundamentó la reducción impositiva al detallar que la agroindustria es responsable de cerca del 60 por ciento de las exportaciones totales del país. El decreto ya se encuentra en vigencia y aplica sobre las nuevas declaraciones juradas de venta al exterior. (Agencia OPI Santa Cruz)