Rechazo fueguino al avance israelí en la cuenca Malvinas Norte

(OPI TdF) – El Gobierno ha emitido una alerta de máxima gravedad ante la confirmación de nuevas inversiones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, instando a la Cancillería Argentina a abandonar cualquier pasividad y activar todos los resortes diplomáticos y jurídicos. La reacción provincial surge tras el anuncio del gobierno de ocupación británico sobre la “decisión final de inversión” de la empresa israelí Navitas, que se dispone a avanzar con la explotación del yacimiento “Sea Lion” en la cuenca Malvinas Norte. Para la administración fueguina, este movimiento no es una simple operación comercial, sino un acto de provocación que vulnera los recursos de los 45 millones de argentinos.

El Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, definió la maniobra como un “accionar unilateral, ilegal y provocador” y marcó la cancha al Gobierno Nacional. El funcionario fueguino solicitó explícitamente que el Palacio San Martín reafirme ante la comunidad internacional que “la Argentina no consiente ni reconocerá ninguna explotación hidrocarburífera en la plataforma continental bajo ocupación británica“. La declaración pone de manifiesto la preocupación de la provincia por la posible consolidación de hechos consumados que, de concretarse, afectarían de “forma irreversible” los derechos soberanos y el patrimonio económico de la isla.

En un esfuerzo por dimensionar la amenaza, Dachary trazó un paralelismo histórico inquietante, equiparando la avanzada de Navitas en “Sea Lion” con la recordada Misión Shackleton de 1976. Aquel episodio, hito de la tensión en el Atlántico Sur, obligó a la Argentina a recurrir a la Asamblea General de la ONU, derivando en la Resolución 31/49 que prohíbe medidas unilaterales en la zona en disputa. Al invocar este antecedente, la provincia busca elevar el costo político de la inacción y recordar que la disputa por la renta petrolera es indisoluble del reclamo de soberanía.

Finalmente, desde el ejecutivo provincial se envió un mensaje de alineamiento condicionado. Si bien Dachary aseguró que las acciones firmes del Gobierno nacional contarán con el “respaldo unánime del pueblo argentino“, la oferta de trabajar de manera coordinada lleva implícita la exigencia de firmeza. “Desde el Gobierno de Tierra del Fuego reafirmamos nuestro compromiso histórico y nos ponemos a completa disposición para trabajar de manera coordinada con el Estado nacional“, concluyó el funcionario, dejando en claro que la defensa de la integridad territorial y los recursos naturales fueguinos no admite dilaciones partidarias en Buenos Aires. (Agencia OPI Tierra del Fuego)