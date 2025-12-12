Suspenden a un juez de Esquel por presunto enriquecimiento y abuso de poder

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Tras un proceso que se inició hace varios meses, el Tribunal de Enjuiciamamiento definió suspender al Juez de Esquel Claudio Petris por el término de cuatro meses por una investigación sobre presunto enriquecimiento patrimonial y Maniobras Financieras Irregulares; abuso de poder y conflicto de intereses e; inconducta personal grave.

Petris es investigado por presunto incremento patrimonial no justificado, ocultamiento de la titularidad de al menos ocho inmuebles, uso de familiares y presuntos testaferros para inscribir bienes.

En relación con la acusación de abuso de poder y conflicto de intereses se lo investiga por una presunta intervención en una causa de familia que involucraba al ex futbolista Aldo Pedro Duscher, con quien mantendría una relación de amistad, sin haberse excusado. También se denunció que habría fallado en un amparo a favor de quien sería su médico personal.

En tanto, la denuncia incorpora la declaración pública de un ciudadano por acoso y abuso sexual, además de señalamientos sobre supuestas amenazas y coerciones.

El Consejo de la Magistratura ya había elevado el pedido de destitución del juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel, Claudio Petris, quien fue denunciado por el Fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meiszner a raíz de una investigación penal iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal.

En fallo se constató que se cumplen los requisitos para una causal de “mal desempeño de funciones” que se encuadran en la “violación del régimen de incompatibilidades, la transgresión al deber de excusación, el incumplimiento general de los deberes de decoro, imparcialidad y dedicación exclusiva que exige el cargo de magistrado y las dudas que surgen sobre su manejo patrimonial”.

Con la evaluación de las pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut dispuso la suspensión temporal del juez Petris.

El organismo se integra por miembros del Poder Judicial, Legislativo y abogados de la matrícula, según la Ley V N° 80 y la Constitución provincial, para juzgar magistrados y funcionarios por mal desempeño, delitos o inhabilidad. (Agencia OPI Chubut)