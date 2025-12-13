Condenan a perpetua a un femicida por un crimen en Rawson

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un jurado popular declaró por unanimidad que Pablo Moyano es penalmente responsable del homicidio triplemente agravado de la docente Myrna Maidana ocurrido en Rawson.

El fallo no tuvo oposición de la Defensoría Pública y tomó la acusación de la Fiscalía quien pidió la máxima pena posible.

El jurado popular definió de esta manera el crimen cometido por Moyano donde la fiscal Laura Castagno solicitó la reclusión perpetua, única pena posible por femicidio.



La Defensa Pública no se opuso y en cinco días hábiles, la jueza María Laura Martini lo confirmará en su sentencia.

De esta manera, el responsable del crimen de Maidana seguirá preso hasta que el fallo quede firme.

El juicio oral y público se realizó en 48 horas con ronda de testigos y alegatos que dejaron en claro la responsabilidad penal de Moyano.

La fiscalía dejó constancia durante los alegatos que existía una relación sentimental entre la víctima y el victimario, aunque al momento del hecho se estaban distanciando y no convivían.

La fiscal sostuvo que el sujeto “la acechó, la esperó y luego descargó una violencia brutal. ¿De qué robo estamos hablando?” para luego solicitar la pena de reclusión perpetua. (Agencia OPI Chubut)