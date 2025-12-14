Iglesia advierte sobre falta de medicamentos y comida en barrios

- Publicidad -

El equipo de sacerdotes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires difundió un reclamo desde el Santuario de Nuestra Señora de Luján denunciando la falta de cloacas, agua potable y obras pluviales en los barrios populares.

El comunicado advirtió sobre el regreso de discursos públicos que proponen la erradicación de los asentamientos. Los firmantes calificaron el uso de términos como dinamitar las villas como una instigación a la violencia inadmisible.

El texto detalló insuficiencia en la atención sanitaria. Los sacerdotes informaron que los centros de salud carecen de recursos, medicamentos y psicólogos. También señalaron la existencia de empleo precario y emprendimientos con baja expectativa de éxito.

Los referentes religiosos citaron al Papa Francisco sobre la necesidad de vivienda digna. Sostuvieron que los vecinos actúan como urbanizadores ante la ausencia estatal para instalar servicios básicos como agua y luz.

El documento no especifica montos de inversión pública ejecutada ni plazos de obras pendientes. El texto tampoco detalla la lista de nombres propios de los sacerdotes que suscriben la declaración. (Agencia OPI Santa Cruz)