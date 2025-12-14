Monitorearán a pingüinos de Magallanes de la Reserva Cabo Vírgenes

- Publicidad -

Un equipo interdisciplinario encabezado por el Consejo Agrario Provincial realizará una nueva etapa de monitoreo de pingüinos de Magallanes de la Reserva Provincial Cabo Vírgenes, mediante un seguimiento satelital para conocer en detalle sus desplazamientos, zonas de alimentación y hábitos de buceo en el mar.

La investigación se efectúa entre la Dirección de Áreas Protegidas del Consejo Agrario Provincial, la Fundación Por el Mar, Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina y el Centro de Investigaciones de Puerto Deseado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

De esta manera, el objetivo es “complementar los estudios poblacionales que se desarrollan desde hace años en la colonia con información clave sobre lo que ocurre cuando los pingüinos dejan la costa y salen al mar” señalaron oficialmente.

La tarea consiste en colocar dispositivos GPS de pequeño tamaño y peso reducido en ejemplares adultos que se encuentran en período reproductivo.

“Los rastreadores se adhieren de forma temporal y no invasiva, permitiendo registrar con precisión los recorridos marinos sin alterar el comportamiento natural de los animales”, añadieron.

El investigador Esteban Frere indicó que “son dispositivos muy pequeños, livianos, de apenas unos centímetros, que colocamos en la parte baja de la espalda para que no les moleste cuando bucean”.

“El uso de esta tecnología nos permite saber dónde se alimentan, cuánto recorren, cuánto tardan en ir y volver, y a qué profundidad buscan su comida” aseguró el investigador.

Una de las observaciones que se realizan es “cómo los pingüinos logran orientarse y volver a su nido, aun dentro de una colonia que reúne a más de 120 mil parejas reproductivas”.

“Esa capacidad de orientación – explicó Frere- se apoya en el reconocimiento del entorno. A nosotros nos parece increíble porque vemos todo igual, pero ellos reconocen el paisaje y saben exactamente a dónde volver”.

Los primeros resultados comenzarán a procesarse a partir de los primeros días de enero, una vez recuperados los dispositivos. (Agencia OPI Santa Cruz)