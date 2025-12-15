Casa Rosada descarta reuniones con mandatarios opositores

- Publicidad -

El Gobierno confirmó que no convocará a los gobernadores Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gustavo Melella y Gildo Insfrán. La decisión excluye a los cuatro mandatarios de las negociaciones por la reforma laboral y el Presupuesto 2026.

La gestión del presidente Javier Milei limitará el diálogo a los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, encabezan las gestiones en Balcarce 50. El texto no especifica montos de transferencias ni partidas presupuestarias en discusión.

Adorni sostuvo sobre la falta de convocatoria que hoy no tiene sentido la reunión y afirmó que no hay mucho para dialogar. Fuentes oficiales señalaron la inexistencia de puntos en común con los dirigentes vinculados a la expresidenta Cristina Kirchner.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tampoco registra reunión agendada. Pullaro reclama soluciones ante demandas provinciales y rechaza fotografías protocolares, aunque fuentes oficiales indican la existencia de conversaciones informales.

La Casa Rosada validó contactos previos con los gobernadores peronistas Sergio Ziliotto, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. Santilli y Adorni coordinarán los próximos pasos legislativos con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich. (Agencia OPI Santa Cruz)