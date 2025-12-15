Finalmente EEUU decidió derrocar el narcoestado genocida de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y Delcy Ortega

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Al ridículo dictadorzuelo venezolano Nicolás Maduro y su horda de asesinos y corruptos compañeros de aventura Diosdado Cabello, Padrino López y Delcy Ortega, les llega su fin, gracias a Dios y a la decisión (tardía) de EEUU, cuya acción no es nada santa ni transparente, pero promete ponerle un punto final a este régimen criminal latinoamericano.

El monigote centroamericano pide “paz” y “fin a la guerra loca”, ahora que tiene la soga al cuello, las sexta flota a 600 kms de sus costas, los B-2 sobrevolando a 15 mil metros los cielos de Venezuela y preparados para “una operación quirúrgica”, por tierra mediante un ataque comando o aéreo que consiste en eliminar a estos asesinos y abusadores del oprimido pueblo venezolano mediante una de las bombas guiadas JDAM (Joint Direct Attack Munition) proyectiles guiados por GPS de las que pueden lanzar hasta 80 de ellas en una sola misión, o las MOP (Massive Ordnance Penetrator), una bomba de penetración masiva de 13.000 kg que perfora entre 40 y 60 metros de cemento, o penetra una montaña de piedra dura hasta 40 metros en su interior, para explotar allí y no dejar ni el recuerdo de los blancos elegidos, como sucedió en Irán.

Trump tiene una fuerte resistencia interna en su país por la intervención armada a Venezuela, pero el contexto internacional impide que en América haya una dictadura de este tipo por más tiempo. Ahora depende de las tres potencias que representan EEUU, Rusia y China, que en la mesa de arena se ordenen las fichas o se desmadre el conflicto.

No hay ningún inocente en todo esto; cada uno lo hace por un interés particular. EEUU ha sido el principal objetivo del Cartel de los Soles, como antes lo fue de los de Medellín y cárteles mejicanos. Desde ese punto de vista hay un argumento social, pero el otro es geopolítico y estratégico, Venezuela es el país más rico en petróleo y puerta de entrada al poder asiático, ruso e iraní, en las puertas mismas del poder americano.

La parodia del “escape”

Sin embargo ésta amenaza armada, posiblemente sea una puesta en escena de Trump que ya tiene todo “cocinado” y un arreglo subrepticio pactado con el dictadorzuelo que adelantó la Navidad y el año nuevo, temiendo que sea el último que va a pasar en el poder.

La “salida” de Corina Machado de Venezuela es una parodia más del stand up Trumpista. Es muy poco creíble la historia que los medios compraron como cierta donde se describía el trayecto secreto la llegada de la venezolana a Oslo. Lo más lógico es que Trump y Maduro hayan acordado la salida de Machado y en unos días más el dictador tenga un salvoconducto y sea alojado en algún lugar del mundo junto a su familia y algunos millones robados, a cambio de entregar no solo el poder en su país, sino a todos los que han colaborado con el régimen.

Tampoco me fascina la imagen de Corina Machado como la salvadora de Venezuela y la redentora de los venezolanos.

No va a ser la primera vez que un gobierno nacido como escape a la opresión, se transforma en más de lo mismo, con el argumento de limpiar la política corrupta, pero actuando metodológicamente de la misma manera o aún peor como sucedió con Muhamar Gadafi en Libia, tras un golpe incruento apoyado por EEUU para derrocar a al perverso Rey Idris I. Con los años, Gadafi fue peor.

Sin embargo, más allá de la lucha de intereses poco o nada inocentes, lo rescatable es el quiebre del status quo venezolano y la salida del poder de esta gente nefasta encabezado por el mequetrefe de Nicolás Maduro y su séquito de delincuentes, que promovió la salida de 7 millones de venezolanos al mundo y la instalación de un régimen genocida que está llegando a su fin. (Agencia OPI Santa Cruz)