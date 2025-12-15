Plenario de gremios contra la reforma laboral

- Publicidad -

Se realizó en Río Gallegos el plenario de gremios en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno, del cual participaraon ADOSAC, SOEM, JUDICIALES, SINDICATO VIALIDAD PROVINCIAL, APOC, SINDICATO VIALIDAD NACIONAL, ATE YCRT, ATE INTA, ATE CONICET, AUTOCONVOCADOS DE SALUD, SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO, SINDICATO DE PANADEROS, UTHGRA, jubilados, desocupados, estudiantes y padres.

El documento que surgió expone los problemas que infieren los sindicatos, provienen de la reforma impulsada por LLA que consideran agravará sustancialmente de las condiciones de vida y trabajo, señalando que existe “Las políticas de Milei y el acomodamiento de Vidal y los Intendentes a las mismas vienen a suprimir conquistas históricas de nuestro pueblo” dice el documento.

El escrito señala los sectores que se verán afectados y empobrecidos por esta transformación e indica “la cosa se pone aún peor cuando el Gobernador Vidal anuncia un presupuesto 2026 de ajuste contra los salarios y de endeudamiento de la provincia”.

- Publicidad -

Más adelante asegura que “Plata hay” haciendo mención a la produccion de oro y plata, remarcando el margen de ganancias de las empresas y la pobreza del pueblo de Santa Cruz con falta de oportunidades.

El Plenario votó movilizarel diá 18 y declaró el estado de alerta “por cualquier reforma que se produzca en Santa Cruz afectando derechos y realizar plenarios similares en la zona norte y un nuevo plenario provincial en febrero” y concluye “Reclamamos a las centrales nacionales un plan de paros nacionales hasta derrotar las reformas antiobreras y nos preparamos para luchar en Santa Cruz. Apoyo a las luchas municipales de Río Turbio Y Caleta Olivia. Acompañamos el lunes 15 a las 12:00hs a los padres del CENTA ante la CSS”.

Dentro de su petición pública llama a oponerse a la reforma laboral, defender los convenios de trabajo y los estatutos; no aceptar salarios por debajo de la línea de pobreza pidiendo un millón seiscientos mil pesos de base, estabilidad laboral y jornadas de 8 horas.

Tambien pide el fin de la precarización laboral, se manifiesta en contra de los despidos, en favor del aumento de las jubilaciones y el 82% móvil, la normalización y funcionameitno de las obras sociales (PAMI CPS), el ajuste del Presupuesto Provincial, la Emergencias que generan ganancias extraordinarias paraz el gobierno y las empresas; rechazan la nueva ley de Educación, defensa del ESI y de la Escuela ténica y luego incluye items como Universidades, justicia y se manifiesta en contra del Impuesto a la Ganancia que grava los salarios.

De esta manera las agrupaciones sindicales que firmaron el documento, se comprometieron a marchar el día 18 de diciembre en contra de las decisiones políticas y legislativas de los gobiernos (nacional y provincial) en franca protesta pública a las medidas que se piensan tomar desde el Poder. (Agencia OPI Santa Cruz)