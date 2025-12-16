Dalbón denunció penalmente a Bullrich por lavado y evasión

- Publicidad -

El abogado Gregorio Dalbón denunció penalmente a la senadora Patricia Bullrich por evasión, lavado de activos y asociación ilícita. La acusación incluye a Francisco Langeri Bullrich y Fernando Goijman por operaciones vinculadas a la firma Tostado.

El letrado solicitó una orden de presentación y allanamiento en un domicilio de la calle Beruti. También requirió medidas de prueba ante la Unidad de Información Financiera, la Inspección General de Justicia y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La presentación judicial surge tras la denuncia que Bullrich radicó ayer contra las autoridades de la AFA ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. La senadora acusó a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por el manejo de fondos de publicidad, premios de la Selección y operaciones de Sur Finanzas.

Dalbón sostuvo que la acción de la legisladora busca desviar la atención sobre la causa de lavado. El tesorero de AFA, Pablo Toviggino, respondió a Bullrich sugiriendo que se enfoque en la corrupción vinculada a la firma gastronómica citada en el expediente penal. (Agencia OPI Santa Cruz)