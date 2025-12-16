Diputados tratará mañana el Presupuesto tras dictamen de comisión

- Publicidad -

La Comisión de Presupuesto y Hacienda firmó el dictamen de mayoría de la Ley de Presupuesto con 28 adhesiones. El texto incorporó una modificación del Gobierno para derogar las leyes de financiamiento universitario y pediátrico.

El oficialismo reunió los avales con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. Del total de 28 firmas, seis se realizaron en disidencia parcial. Unión por la Patria suscribió un dictamen de minoría con 18 representantes y el interbloque Unidos presentó un tercer despacho con tres rúbricas.

El Poder Ejecutivo corrigió el proyecto original para eliminar las normas de presupuesto universitario y financiamiento pediátrico. Estas leyes habían sido ratificadas previamente por el Congreso con dos tercios de los votos tras el veto del presidente Javier Milei.

La iniciativa se someterá a votación en la sesión especial convocada para mañana con el objetivo de obtener la media sanción de la Cámara de Diputados. (Agencia OPI Santa Cruz)