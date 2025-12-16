Gobernadores PJ denuncian caída de coparticipación al 42%

- Publicidad -

Seis gobernadores del Partido Justicialista denunciaron una caída en la participación de recursos provinciales al 42 por ciento y anunciaron la conformación de una agenda legislativa conjunta para bloquear medidas del Gobierno nacional.

El documento lleva las firmas de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Los mandatarios detallaron que la participación de las provincias en la distribución de la masa coparticipable descendió del 58 por ciento al 42 por ciento desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal de 1988. Advirtieron que iniciativas como la reforma laboral podrían agravar el esquema de financiamiento federal.

- Publicidad -

El texto señala que el Estado nacional transfirió la responsabilidad de los servicios públicos a las jurisdicciones sin las partidas presupuestarias correspondientes. Los firmantes enumeraron incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la paralización de la obra pública como causas del deterioro en las cuentas locales.

Los gobernadores informaron que buscarán acuerdos transversales en el Congreso Nacional para constituir mayorías que rechacen la quita de recursos. La estrategia apunta a bloquear proyectos que afecten la recaudación o los derechos de productores y trabajadores en sus territorios. (Agencia OPI Santa Cruz)