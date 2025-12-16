Gobierno de Chubut presentó presupuesto anual 2026

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres envió este lunes a la Legislatura el Proyecto de Ley N° 151/2025, con el presupuesto para la Administración Provincial para el ejercicio 2026 que supera los 3 billones de pesos.

El presupuesto 2026 prevé Erogaciones por un total de $3.395.223.914.810 que se distribuyen para la Administración Gubernamental, $ 950.655.188.284; Servicios de Seguridad $ 294.091.657.193; Servicios Sociales $ 1.621.340.477.887; Servicios Económicos $ 412.744.195.861; Deuda Pública $ 116.392.395.585.

En tanto, como Aplicaciones Financieras se destinarán $ 381.445.834.552.

Los Recursos previstos para el Ejercicio Anual 2026 serán de $3.188.808.972.445.

En cuanto a la planta de trabajadores que dependen de la Administración Pública Provincial se fija en 42.956 cargos de la Planta de Personal Permanente y Temporaria, y en 207.761 las Horas Cátedra.

Por Poder del Estado se prevé que al presupuesto del Poder Judicial se destinarán $ 268.918.972.327, y al Poder Legislativo $ 55.089.166.278.

En términos de recursos, provendrán de Rentas Generales el 70,71%, a Fuentes Afectadas el 23,51% mientras que el 5,78 % a Uso del Crédito.

Los recursos de libre disponibilidad se conforman con el 26,65 % de recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos; el 18,45% de Regalías; el 27,81% de recursos de origen provincial; el 12,16% con endeudamiento público y el 14,92 % de otros. (Agencia OPI Chubut)