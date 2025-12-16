La ampliación del STJ, la colisión política, los pactos espurios, la ratificación de las autoridades para el 2026 y el silencio ensordecedor de los “nuevos jueces”

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la ley que amplió el número de vocales del TSJ de 5 a 9 miembros (además de incorporar la paridad de género). El proyecto fue impulsado por el oficialismo con el argumento de modernizar y agilizar el máximo tribunal, sin embargo esa acción generó un profundo conflicto institucional y se judicializó inmediatamente:

A raíz de ello arreciaron cautelares, se presentaron Amparos que produjeron la suspensión de la ley y por lo tanto, la suspensión de la designación de los nuevos vocales impulsados por el Ejecutivo Provincial y aprobado por los diputados oficialistas, lo cual entró e una espiral de incertidumbre.

Esta situación generó la existencia de dos visiones contrapuestas sobre la composición del Tribunal, con los vocales originales (incluido Basanta) afirmando que siguen siendo cinco (aunque Mariani juega en los dos campos) y que la ley de ampliación está suspendida y la Legislatura sigue insistiendo en el avance del trámite.

La disputa se centra, entonces, en la legalidad y legitimidad institucional de la reforma, con el vocal Basanta (una vez absuelto) declarando que la ley está suspendida y que el Tribunal sigue integrado por cinco miembros.

Este breve resumen nos ubica en un panorama más que preocupante de la justicia provincial: el máximo Tribunal bicéfalo, inactivo y de allí para abajo la justicia provincial en pausa.

Basanta el sobreviviente

El vocal del STJ Fernando Basanta fue sometido a un juicio político por la Legislatura, a solicitud del abogado Sergio Luis Macagno, quien lo acusó de incumplimiento de requisitos constitucionales y legales, de no contar con los seis años mínimos de ejercicio de la abogacía requeridos por la Constitución provincial al momento de su designación (primero como agente fiscal y luego como vocal del TSJ); conductas negligentes e incompatibles con los principios de idoneidad y moralidad y presunta participación en un esquema de designaciones irregulares.

Decisión sobre la Destitución

El juicio político a Basanta concluyó con un veredicto absolutorio y acá es donde sobreabundan sospechas de un acuerdo político subyacente entre las partes en pugna (oficialismo y oposición).

La Sala Juzgadora de la Cámara de Diputados no aprobó la destitución de Basanta y como resultado de ello Basanta fue absuelto de todos los cargos y se ordenó su reincorporación inmediata al cargo como vocal del STJ, con la restitución de su salario.

Basanta, al retomar sus funciones, hizo hincapié en que el Tribunal Superior sigue teniendo cinco vocales debido a la suspensión judicial de la ley de ampliación, ubicándose de esta manera en el centro del conflicto institucional.

Qué pasó en la Cámara

En principio, uno de los fracasos en esta reforma que impulsa el Ejecutivo provincial es tratar de remendar en vez de reformar. Algunos que entienden en la materia le achacan el fracaso a la decisión de no destituir previamente, por parte de la Cámara de Diputados, que embarró aún más todo el proceso.

La recusación de Basanta estuvo hecha sobre bases sólidas, incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos incluyendo la recusación de todos aquellos que lo votaron en el año 2022 para que ocupe el lugar que detenta en el STJ y aún así los 2/3 de los actuales diputados se negaron a destituirlo, reconociendo insólita y vergonzosamente, la inhabilidad y falta de condiciones de Basanta para desempeñar el cargo.

Entonces, ahora surge la gran duda ¿Qué negociaron el gobierno y la oposición para llegar a esta aparente paz kantiana, luego que ambos se ocuparan de conformar la tormenta perfecta que puso a la Justicia provincial en ridículo y trascendió a nivel nacional el escándalo superlativo de tener un Tribunal bicéfalo e inactivo, daño autoinfligido por mano propia del gobierno provincial y la oposición K irresponsable que no quiere ceder poder ante la embestida del Ejecutivo?.

Ratificación de los cinco grandes

La Dra Reneé Fernández como Presidente del Superior Tribunal de Justicia firmó el 26 de noviembre del 2025 el Acuerdo Ordinario 3725 donde consta la reunión de todos los integrantes del máximo órgano de la justicia provincial dejan formalizado la elección de la Presidencia del Cuerpo para el año 2026 que será ejercida por la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.

Dispone que la integración del mismo se completa con los Vocales. Vocales: Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y Fernando Miguel Basanta.

Finalmente el documento se expida para que tomen nota la Administración General del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, Dirección General de Gestión Administrativa y Recursos Humanos, Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia y Sector Ceremonial y Protocolo.

Y ¿Dónde está el piloto?

El Acuerdo Ordinario fue firmado por la Dra Reneé Guadalupe Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y Fernando Miguel Basanta, ante el Dr. Matías Neil Secretario de Superintendencia y Jurisprudencia.

De esta manera el Superior Tribunal de Justicia sigue escindido, una parte del mismo protocoliza su continuidad durante el año 2026 y de los abogados Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras y Juan De La Vega, que fueron agregados en la ampliación del STJ impulsada por el Ejecutivo y aprobada por mayoría de diputados oficialistas, no se sabe absolutamente nada. ¿Quién conduce? ¿Cuántos son los jueces? ¿Qué pasará con las causas que deban dirimirse en el máximo Tribunal? ¿Quién y cuántos son los jueces que votarán? ¿Dará lugar a futuras impugnaciones de fallos y decisiones judiciales que tome el Cuerpo?. Nadie responde y muchos menos, el gobierno.

Actualmente no se sabe quién y cuántos conducen la justicia en Santa Cruz. Podría hablarse de un enorme conflicto institucional (que sin duda lo es) o de una enorme irresponsabilidad política, que también lo certifica la realidad. Los responsables directos de esta vergonzosa debacle de la justicia provincial son: el gobierno provincial y la oposición K, es decir, la clase política provincial.

Fernando Basantta, obtuvo (curiosamente) los 2/3 de las manos (oposición incluida) para evitar su destitución, el diputado abusador Fernando Españón sigue protegido por el gobierno y la Legislatura para alejarlo de la investigación judicial por sus delitos, los cinco jueces originales del STJ reafirman la continuidad de la Presidencia de la Dra Fernández para el año 2026 y los 4 abogados que el gobierno impuso con forcep para ampliar el máximo Tribunal de 5 a 9 miembros, permanecen en el limbo jurídico y lo peor: en silencio. (Agencia OPI Santa Cruz)