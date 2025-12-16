Quinta de Olivos: investigan suicidio de un custodio

- Publicidad -

El soldado del Ejército Argentino, Rodrigo Gómez (21), murió tras recibir un disparo de arma larga en la Quinta Presidencial de Olivos.

El hallazgo se produjo en el perímetro interno de la residencia del presidente Javier Milei. Fuentes oficiales confirmaron el deceso.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó las pericias en el lugar junto a efectivos de la DUOF y el jefe de seguridad residencial.

La autopsia y los informes balísticos deberán corroborar la mecánica del disparo en la cabeza. Se activaron los protocolos estándar de seguridad.

El expediente incorpora una carta manuscrita atribuida a Gómez donde se detalla una deuda acumulada con entidades bancarias por $ 2.000.000.

La hipótesis principal apunta a un suicidio motivado por la situación financiera. La justicia no informó aún sobre la existencia de acreedores particulares. (Agencia OPI Santa Cruz)