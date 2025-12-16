Rosatti ratificó la integración de cinco miembros en la Corte

- Publicidad -

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, defendió la composición de cinco miembros para el máximo tribunal. El magistrado fundamentó su postura en la dinámica administrativa de circulación de expedientes y la conformación de mayorías.

Rosatti detalló el funcionamiento interno ante una eventual ampliación. Explicó que en una corte de cinco integrantes la mayoría requiere tres firmas, mientras que en una de siete la mayoría asciende a cuatro. Indicó que el expediente debe recorrer la totalidad de los despachos obligatoriamente, hecho que dilata los tiempos si se aumenta la cantidad de jueces.

El funcionario informó que proyectan alcanzar las 13 sentencias durante el corriente año. Sobre este punto, sostuvo que el tribunal debería limitar su intervención a cuestiones estrictamente constitucionales. Definió el funcionamiento actual de la Corte como un “tribunal de tercera instancia“.

El titular de la Corte planteó la necesidad de incrementar la casación y los plenarios en los fueros civil y laboral. El objetivo declarado es unificar criterios antes de la instancia suprema para reducir el flujo de causas. (Agencia OPI Santa Cruz)