Apareció con vida la policía desaparecida en Sarmiento

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Tras cinco días de incertidumbre operativa y climática en la zona de Sarmiento, este miércoles 17 de diciembre apareció con vida la oficial de policía María José San Martín, quien se encontraba desaparecida desde el viernes 12 tras intentar cumplir un servicio adicional en un yacimiento petrolero. El hallazgo se produjo en las cercanías del Río Chico gracias a la intervención de un poblador rural que dio aviso a las autoridades, cerrando un operativo que movilizó a fuerzas federales y provinciales bajo condiciones meteorológicas extremas.

La agente de 25 años, perteneciente a la División Policial de Investigaciones de Sarmiento, fue trasladada de inmediato al Hospital Rural de esa localidad para recibir atención médica y evaluar su estado de salud tras permanecer a la intemperie en el sector del extinto lago Colhué Huapi. Según la reconstrucción de los hechos validada por la Fiscalía, San Martín había partido el viernes a las 20.30 junto a la cabo Amarilla hacia un yacimiento para realizar un relevo de guardia. Pese a la advertencia de un efectivo que regresaba del sector sobre el deterioro del camino, el vehículo en el que se desplazaban quedó inmovilizado en un banco de arena, obligando a las uniformadas a pernoctar en el rodado en medio de un temporal de viento y polvo.

La cronología expuesta por la investigación indica que la desaparición física de San Martín ocurrió el sábado alrededor de las 15:30, cuando ambas policías decidieron abandonar el vehículo y caminar en busca de señal de telefonía celular. Tras recorrer unos 900 metros, la visibilidad reducida por la tormenta provocó que Amarilla perdiera contacto visual con su compañera y regresará al auto. Si bien otro efectivo policial arribó al lugar cerca de las 20.30 del sábado y se realizaron recorridas iniciales, la notificación formal a la Fiscalía y el inicio del protocolo de búsqueda de persona recién se activaron durante la tarde del domingo, marcando un lapso de horas críticas entre el evento y la intervención judicial.

- Publicidad -

El caso, que involucró a la fiscal Rita Barrionuevo y a diversas fuerzas de seguridad, expuso las condiciones en las que el personal policial presta servicios adicionales en áreas de difícil acceso vinculadas a la actividad extractiva. Mientras la Justicia avanza en la toma de testimonios y pericias para esclarecer la mecánica de la separación y la demora en el reporte, la oficial San Martín permanece bajo observación médica, finalizando un episodio que mantuvo en alerta al sistema de seguridad pública de Chubut. (Agencia OPI Chubut)