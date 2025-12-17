Detienen a dos hombres vinculados a causas de pedofilia y material pornográfico infantil

- Publicidad -

Dos hombres fueron detenidos este martes en Río Gallegos en una investigación vinculada con pedofilia y distribución de material pornográfico infantil.

Una de las detenciones se produjo en la zona céntrica de Río Gallegos tras un allanamiento solicitado por la Justicia Provincial en una causa que investiga la producción de material de abuso sexual infantil.

La investigación se inició tras un reporte internacional de la plataforma CyberTipline, lo que motivó las medidas urgentes por parte de la justicia provincial y la División de Investigaciones (DDI) llevó adelante diversos allanamientos simultáneos en la ciudad por encontrarse en distribución material de abuso sexual infantil en un entorno familiar.

Bajo las órdenes de la jueza Marcela Quintana, quien subroga el Juzgado de Instrucción N°1, se realizó un allanamiento en dos viviendas ubicadas en calle Zapiola al 200.

La policía detuvo a un sujeto que intentó destruir un teléfono celular y agredió físicamente a un efectivo durante el procedimiento, donde se secuestraron teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital.

El hombre permanecerá detenido en carácter de comunicado en la Comisaría Primera.

Tras las primeras actuaciones se activó el protocolo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio de Río Gallegos para brindar asistencia y resguardo a los niños involucrados.

Durante la jornada se realizó un allanamiento en el barrio Procrear donde se detuvo a un hombre mayor de edad en una investigación por tenencia y presunta distribución de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento se realizó el martes a las 10.00 horas en base a los reportes emitidos por la misma plataforma internacional CyberTipline.

Se secuestraron en el lugar un teléfono celular, dispositivos de almacenamiento externo, una tarjeta de memoria y una consola de videojuegos. (Agencia OPI Santa Cruz)