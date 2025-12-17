Melella celebró la sanción de la ley que permitirá la cría de salmones en cautiverio

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobernador Gustavo Melella celebró la sanción de la nueva ley de acuicultura que derogó la prohibición de la salmonicultura en la provincia.

“Esta norma será fundamental para ampliar nuestra matriz productiva” señaló el mandatario que impulsaba la propuesta pese a la resistencia de parte del oficialismo en la legislatura.

En redes sociales, Melella afirmó que “es un momento importante para el futuro productivo de Tierra del Fuego. Quiero agradecer a las y los legisladores que acompañaron la modificación de la Ley Provincial 1355, actualizando y fortaleciendo el marco normativo para el desarrollo acuícola”.

- Publicidad -

“Coloca a la acuicultura como una actividad estratégica para la generación de puestos de trabajo y la inversión privada”, indicó el gobernador y sostuvo que la norma “además actualiza y fortalece las reglas del juego, incorporando los más altos estándares de control ambiental, promoviendo la investigación científica y fomentando el consumo local de productos de excelencia”.

Melella destacó el “trabajo de la Secretaría de Pesca y Acuicultura, por su profesionalismo y empeño en generar una herramienta legislativa que nos garantizará crecimiento, más producción y más empleo”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)