Aprobaron un préstamo para construir el acueducto de Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Legislatura de Chubut aprobó este jueves el acuerdo entre el Gobierno provincial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – Corporación Andina de Fomento (CAF) por un crédito por US$150 millones destinado a la construcción del acueducto de Comodoro Rivadavia.

La aprobación se realizó mediante ley y fue sancionada con 15 votos a favor y 7 en contra.

La diputada Paulina Hogalde (Despierta Chubut) sostuvo que el acuerdo permitirá obtener financiamiento para “dar respuesta a un problema que afecta a Comodoro, Rada Tilly y Sarmiento desde hace décadas”.

- Publicidad -

La legisladora recordó que el sistema actual se encuentra en “estado crítico” debido a las “roturas y fallas que afectan el normal funcionamiento”.

Desde los bloques opositores no acompañaron la sanción del acuerdo dado que indicaron que la obra tenía una autorización de deuda por hasta US$ 650 millones aprobada en abril de este año. (Agencia OPI Chubut)