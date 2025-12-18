Ley Modernización Laboral: Sindicatos movilizan hoy a Plaza de Mayo

La CGT, ATE, ambas fracciones de la CTA y la UTEP se movilizan hoy a las 15 hacia Plaza de Mayo. Rechazan el proyecto de Modernización Laboral y el Presupuesto 2026.
La medida fue dispuesta el lunes por el Consejo Directivo de la CGT, integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). La concentración inicia en la intersección de Avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón. El sector sindical instalará un escenario frente a la Casa Rosada para la intervención de oradores.
ATE sumó a la jornada un paro nacional. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, sostuvo que la reforma laboral y el presupuesto afectarán la situación financiera de las provincias. El texto fuente no consigna el nivel de acatamiento esperado ni el impacto de la huelga en los servicios estatales.
Hugo Godoy (CTA Autónoma) y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) informaron que la iniciativa oficial carece de las regulaciones de plataformas y reducciones de jornada laboral vigentes en otros países. El Sindicato de Trabajadores Viales y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan confirmaron su adhesión a la marcha.
La protesta contra el Presupuesto 2026 se fundamenta en la exclusión de partidas para leyes de pediatría, discapacidad y financiamiento universitario aprobadas por el Congreso. El documento oficial no especifica el monto total de los fondos omitidos para estas áreas en el ejercicio fiscal proyectado. (Agencia OPI Santa Cruz)