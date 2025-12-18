Ley Modernización Laboral: Sindicatos movilizan hoy a Plaza de Mayo

- Publicidad -

La CGT, ATE, ambas fracciones de la CTA y la UTEP se movilizan hoy a las 15 hacia Plaza de Mayo. Rechazan el proyecto de Modernización Laboral y el Presupuesto 2026.

La medida fue dispuesta el lunes por el Consejo Directivo de la CGT, integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). La concentración inicia en la intersección de Avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón. El sector sindical instalará un escenario frente a la Casa Rosada para la intervención de oradores.

ATE sumó a la jornada un paro nacional. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, sostuvo que la reforma laboral y el presupuesto afectarán la situación financiera de las provincias. El texto fuente no consigna el nivel de acatamiento esperado ni el impacto de la huelga en los servicios estatales.

- Publicidad -

Hugo Godoy (CTA Autónoma) y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) informaron que la iniciativa oficial carece de las regulaciones de plataformas y reducciones de jornada laboral vigentes en otros países. El Sindicato de Trabajadores Viales y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan confirmaron su adhesión a la marcha.

La protesta contra el Presupuesto 2026 se fundamenta en la exclusión de partidas para leyes de pediatría, discapacidad y financiamiento universitario aprobadas por el Congreso. El documento oficial no especifica el monto total de los fondos omitidos para estas áreas en el ejercicio fiscal proyectado. (Agencia OPI Santa Cruz)