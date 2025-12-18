Presupuesto: cae la derogación de fondos para universidades y discapacidad

- Publicidad -

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Presupuesto 2026 con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones. El oficialismo perdió la votación particular del Capítulo XI, que cayó por 123 votos contra 117 y 2 abstenciones. El apartado rechazado contenía el artículo 75 referido a la derogación de leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

El capítulo eliminado incluía una transferencia de 21.347 millones de pesos de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura. El texto descartado también contemplaba la ejecución de actos procesales por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, la restricción del régimen de zona fría y la anulación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares.

La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, la UCR e Innovación Federal para la aprobación general. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que el bloque Provincias Unidas se abstuvo. La controversia se centró en la decisión del oficialismo de agrupar múltiples medidas en un solo capítulo.

- Publicidad -

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, definió la maniobra como una “extorsión” y advirtió sobre la violación de la ley de administración financiera. Germán Martínez, de Unión por la Patria, sostuvo que se intentó “blindar” el artículo 75 y condicionar al Poder Judicial. La diputada oficialista Silvana Giudici rechazó las acusaciones de “trampas” y “terrorismo“.

El diputado santacruceño José Luis Garrido anticipó su voto a favor del capítulo pese a declarar su desacuerdo con la baja del financiamiento universitario y la quita de zona fría. Pablo Juliano, de Provincias Unidas, apuntó contra el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, por la inclusión de artículos a última hora.

El proyecto fue girado al Senado sin el Capítulo XI. El jefe de bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa base bajo el argumento del equilibrio fiscal. (Agencia OPI Santa Cruz)