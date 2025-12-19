Eximen por dos años del pago de servicios básicos a la Universidad de Tierra del Fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – La legislatura fueguina aprobó la eximición en el pago de servicios básicos a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y al CADIC-Conicet por el período de dos años.

El proyecto aprobado prevé darle previsibilidad a la institución educativa y los centros de investigación científica ante los recortes presupuestarios que lleva adelante el gobierno nacional en las universidades nacionales.

La norma establece una exención del 100% en el pago de los servicios de agua, cloacas y energía eléctrica para ambas instituciones.

- Publicidad -

Impulsada por el Partido Justicialista (PJ) y el el rector de la Universidad, Mariano Hermida celebró la medida, entendiendo que se trata de “un paso fundamental para fortalecer la ciencia y la educación pública”.

El proyecto invita a los municipios y a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande a adherir a la norma, garantizando la implementación efectiva de la exención. (Agencia OPI Tierra del Fuego)