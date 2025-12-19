La desocupación bajó al 6,6 por ciento en el tercer trimestre del año

- Publicidad -

La tasa de desocupación se ubicó en el 6,6 por ciento durante el tercer trimestre del año, afectando a un total de 958.000 personas según los datos oficiales procesados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El organismo relevó un universo de 30 millones de personas, de las cuales 14,6 millones integran la población económicamente activa y 13,6 millones se encuentran en la categoría de ocupados. La cifra de desempleo representa una baja de un punto porcentual respecto al 7,6 por ciento registrado en el segundo trimestre.

El informe técnico detalla que la tasa de actividad se situó en el 48,6 por ciento, lo que implica un incremento de 0,5 puntos porcentuales en la comparación intertrimestral y de 0,3 puntos frente al mismo periodo de 2024. Por su parte, la tasa de empleo alcanzó el 45,4 por ciento, ubicándose 0,9 puntos por encima del trimestre anterior. Dentro del segmento de varones la actividad llegó al 70,1 por ciento, mientras que en las mujeres el indicador se fijó en el 52,6 por ciento para el universo de 14 años y más.

La estructura del mercado de trabajo expone que el 43,3 por ciento de la población ocupada se encuentra bajo condiciones de informalidad. Del total de ocupados, el 71,9 por ciento son asalariados, de los cuales el 36,7 por ciento no cuenta con aportes jubilatorios. El desglose ocupacional indica que el 24,5 por ciento de la población trabaja por cuenta propia, el 3,2 por ciento reviste la categoría de patrones y el 0,4 por ciento corresponde a trabajadores familiares sin remuneración. En términos de formación, el 60,5 por ciento de los ocupados posee hasta secundario completo.

En la distribución geográfica, la región Pampeana reportó la tasa de desocupación más elevada con un 7,5 por ciento, seguida por el Gran Buenos Aires con el 6,8 por ciento. En el extremo opuesto, la región Noroeste marcó un 4,7 por ciento y la Patagonia un 5 por ciento de desempleo. Respecto al nivel de actividad, el Gran Buenos Aires lideró con el 49,5 por ciento y la región Pampeana con el 49,8 por ciento, mientras que el Noreste presentó el nivel más bajo con el 43,6 por ciento.

El escenario estadístico se presenta en el marco de la reforma laboral impulsada por el Gobierno en sesiones extraordinarias. Aldo Abram, director ejecutivo de la fundación Libertad y Progreso, señaló que “la creación de empleo superó nuestras expectativas” ante la evolución del nivel de actividad. La población desocupada total alcanzó de forma absoluta las 958.000 personas en los aglomerados urbanos medidos. (Agencia OPI Santa Cruz)