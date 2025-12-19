Senado trata Presupuesto 2026 sin cambios al texto de Diputados

- Publicidad -

El Senado debate hoy en comisiones el Presupuesto 2026 y la reforma penal tributaria para sesionar el 26 de diciembre. El oficialismo emitirá un dictamen sin cambios respecto a lo aprobado en Diputados.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, bajo la presidencia de Ezequiel Atauche, se reúne a las 10:00 para avanzar con el proyecto. El documento oficial mantendrá el rechazo al capítulo 11, lo que impide la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad. El articulado tampoco incorporará partidas para deudas de Cammesa, reclamos por coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires ni modificaciones a la ley de zonas frías. El texto fuente no especifica el monto total de erogaciones previsto para el próximo ejercicio.

A las 9:00, la comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por Juan Carlos Pagotto, trata la reforma del Régimen Penal Tributario. El proyecto eleva el piso de punibilidad para evasión simple de 1.5 millones a 100 millones de pesos. Para la categoría de evasión calificada, el monto mínimo se establece en 1.000 millones de pesos. La iniciativa incluye un régimen que impide investigar variaciones patrimoniales en contribuyentes con bienes de hasta 10.000 millones de pesos.

En materia ambiental, las comisiones de Minería, Energía y Ambiente emitieron dictamen para reformar la Ley de Glaciares. El debate en el recinto se postergó para el 10 de febrero. La propuesta técnica redefine la protección ambiental basándose en la función hídrica efectiva de las masas de hielo. El Gobierno fundamentó el cambio en la necesidad de eliminar criterios que frenan el desarrollo económico.

El oficialismo confirmó que las leyes de Universidades y Discapacidad no cuentan actualmente con financiamiento operativo, a pesar de su vigencia legal. (Agencia OPI Santa Cruz)