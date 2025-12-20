Detectan dos casos de influenza A (H3N2) subclado K en Santa Cruz

- Publicidad -

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de tres casos de influenza A (H3N2) del subclado K en el país, donde dos de esos casos se detectaron en adolescentes de Santa Cruz.

Esta variante de la gripe estacional está siendo monitoreada a nivel mundial por su mayor capacidad de transmisión.

Los cuadros de los jóvenes mantienen una “evolución favorable y sin complicaciones clínicas”.



La vigilancia epidemiológica se “mantiene activa y dentro de los valores esperados para esta época del año, sin indicios de un aumento inusual de casos ni de mayor gravedad asociada a esta subvariante”.

Según la información oficial, la detección se realizó a través de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela, con confirmación posterior del Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS mediante secuenciación genómica.

“Este análisis permitió clasificar los virus identificados dentro del subclado K, una variante que presenta cambios genéticos vinculados a una mayor transmisibilidad, aunque sin evidencia de cuadros clínicos más severos” añadieron.

Desde ANLIS Malbrán remarcaron que el monitoreo activo de virus respiratorios se desarrolla en todas las provincias argentinas, en coordinación con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones del país.

Si bien se trata de una variante más contagiosa, los especialistas aclaran que no es más agresiva que otras cepas estacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)