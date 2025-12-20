El dólar aumentó 35 por ciento y la inflación 15 por ciento desde abril

- Publicidad -

El Informe de Coyuntura Macroeconómica número 8 del Instituto IIEP de la Universidad de Buenos Aires confirmó que el dólar registró un aumento del 35 por ciento desde mediados de abril mientras que el costo de vida ascendió un 15 por ciento en el mismo lapso. El documento técnico determinó que el traspaso de la devaluación a los precios internos resultó incompleto debido a que la inflación general promedió un 2,1 por ciento entre abril y octubre, un registro que se ubicó levemente por debajo de la dinámica observada en los siete meses previos. La descompresión de los índices se apoyó en un comportamiento similar de la inflación núcleo que descendió del 2,8 por ciento al 2 por ciento durante el periodo analizado.

Los datos procesados por la unidad de investigación detallan que entre el 15 de marzo y el 15 de octubre el tipo de cambio trepó un 29 por ciento, pero los precios mayoristas de los bienes importados solamente subieron un 20 por ciento. El análisis técnico vincula esta brecha con una economía que está operando por debajo del producto potencial donde el ingreso per cápita se ubica un 7,5 por ciento por debajo de su máximo registro previo. Los salarios privados permanecieron estancados con una variación real de apenas el 0,3 por ciento entre marzo y septiembre, factor que fundamenta la premisa de que en definitiva la demanda de consumo anémica podría haber causado que los empresarios absorban el incremento de costos y no lo trasladen al precio final.

La estructura fiscal del Sector Público Nacional reportó un superávit primario acumulado de 1,4 por ciento del Producto Bruto Interno y un superávit financiero de 0,5 por ciento, variables que actuaron como anclas para el nivel general de precios. El Banco Central y el fisco aplicaron un sesgo contractivo mediante modificaciones en los requisitos de efectivo mínimo para que la tasa de interés supere la expectativa de inflación. Esta menor holgura de liquidez, sumada a la apreciación nominal del 11 por ciento del real brasileño y la apertura de importaciones, condicionó la capacidad de ajuste de los sectores que compiten con bienes del exterior.

En la medición de precios relativos internos los servicios crecieron un 5 por ciento en términos reales mientras que los precios regulados mostraron un incremento del 2 por ciento real. El IIEP advirtió que la actividad económica de 2024 encuentra sostén en el rubro Intermediación financiera, aunque el valor agregado sectorial podría estar sobreestimado por el incremento del spread de los bancos. Los investigadores concluyeron que a pesar de que un menor pass through facilita la competitividad externa, los datos más recientes de inflación núcleo muestran una tendencia al alza que ya supera los registros obtenidos entre los meses de junio y septiembre. (Agencia OPI Santa Cruz)