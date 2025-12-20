Extienden por dos años la emergencia previsional

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Cámara de Diputados de Tierra del Fuego aprobó por dos años más la prórroga de la vigencia de la Emergencia del Sistema de Previsión Social.

La medida se adopta desde 2019 y se extenderá desde el 1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027.

De esta manera se continuará reforzando el Fondo de Sustentabilidad del Sistema Previsional que se integrara con los aportes adicionales del 15% que deben realizar los afiliados activos que perciban remuneraciones superiores a la asignación básica remunerativa del Gobernador, y los afiliados pasivos con haberes superiores al 82% de la asignación básica remunerativa del Gobernador.

También se aprobó hasta fines de diciembre de 2026 la suspensión de ejecuciones hipotecarias sobre créditos UVA y los plazos procesales en juicios del Fondo Residual. (Agencia OPI Tierra del Fuego)