Jorge Ávila fue reelecto en el Sindicato Petrolero con más del 80% de los votos

(OPI Chubut). Los trabajadores nucleados en el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut reeligieron con más del 80% de los votos al actual secretario general Jorge “Loma” Ávila.

Las elecciones se realizaron este viernes donde Ávila obtuvo el respaldo mayoritario para continuar por un quinto período frente al gremio petrolero.

Los comicios de uno de los gremios más fuertes de Chubut se desarrollaron con una participación considerada “histórica por las autoridades sindicales con una alta concurrencia de afiliados en las sedes habilitadas de Comodoro Rivadavia y Sarmiento”.

Desde el gremio indicaron que “la Lista Azul fue la única presentada, lo que reflejó un escenario de unidad interna y un fuerte acompañamiento a la conducción actual”.

“La reelección de Ávila ratifica un proceso de continuidad que se inició hace más de una década, durante el cual el gremio sostuvo negociaciones salariales, defendió los puestos de trabajo y mantuvo una presencia activa en los principales debates vinculados a la industria del petróleo y el gas en la cuenca del Golfo San Jorge” indicaron. (Agencia OPI Chubut)