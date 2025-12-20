Ley laboral busca eliminar discrecionalidad judicial en liquidaciones finales

- Publicidad -

La senadora nacional Carolina Losada defendió la reforma laboral y sostuvo que la iniciativa mantiene el pago de un mes por año de antigüedad pero excluye adicionales del cálculo de las indemnizaciones finales.

La legisladora informó que el proyecto incorpora legalmente el banco de horas. Losada negó la eliminación del pago de horas extras y la implementación de jornadas de 18 horas. El documento oficial no detalla el límite máximo de horas acumulables ni la metodología de compensación de este sistema.

La reforma establece parámetros para el cálculo de indemnizaciones por despido. El esquema mantiene la base de un mes de sueldo por cada año de servicio. El proyecto excluye del cómputo los rubros adicionales que incrementaban la liquidación final. El texto fuente no identifica qué conceptos salariales específicos serán eliminados de la base de cálculo de los haberes indemnizatorios.

Losada sostuvo que la ausencia de criterios fijos genera inseguridad jurídica en las empresas. La senadora declaró que la normativa busca terminar con la disparidad de criterios en los juzgados de turno. El informe no aporta datos estadísticos sobre la tasa de litigiosidad laboral ni el impacto económico esperado para las pequeñas y medianas empresas.

La senadora señaló la resistencia de sectores gremiales frente a la nueva normativa. Losada afirmó que el espíritu de la ley es priorizar la negociación directa entre trabajador y empleador. La iniciativa legislativa continúa en etapa de debate dentro de la Cámara de Senadores.

No puede ser que no haya certeza a la hora de calcular una indemnización y quede al libre albedrío de los juzgados de turno, declaró Losada.

La última palabra la tiene la negociación, subrayó la senadora. (Agencia OPI Santa Cruz)