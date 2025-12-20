- Publicidad -

La Corte Suprema impuso subastas electrónicas obligatorias en CABA y generó 110.000 resúmenes con inteligencia artificial durante 2025. El documento oficial omite el monto de inversión para estos desarrollos informáticos.

El Sistema de Subastas Electrónicas Judiciales reemplazó al esquema presencial en los tribunales nacionales y federales con sede en la Ciudad de Buenos Aires. La plataforma utiliza validación de identidad mediante reconocimiento facial vinculado a la base de datos del Registro Nacional de las Personas. El tribunal sostuvo que el mecanismo implementa un protocolo de anonimato para evitar presiones externas sobre los postores durante la puja.

La Dirección de Sistemas de la Corte desarrolló software de inteligencia artificial para la generación automática de resúmenes de sentencias. Hasta el cierre del informe se procesaron 110.000 documentos de tribunales federales y nacionales. El texto fuente no especifica los costos operativos, el gasto en personal técnico ni las especificaciones del hardware utilizado para este procesamiento masivo de datos.

A finales de abril se habilitó el portal Justicia.Ar, plataforma que centraliza información judicial de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. El sitio registró 180.000 visitas desde su puesta en funcionamiento. El informe técnico no detalla el origen de los fondos utilizados para el mantenimiento de esta infraestructura ni los plazos de actualización de la base de datos unificada. (Agencia OPI Santa Cruz)