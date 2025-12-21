Cirugía de alta complejidad en el Hospital Regional Río Grande

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Hospital Regional Río Grande marcó un antecedente en la salud pública provincial al realizar, por primera vez en su historia, una cirugía oncológica de reemplazo total de codo. La intervención, practicada el pasado martes a una paciente de 34 años con una lesión neoplásica, consistió en la extracción del tumor, la resección completa de la articulación y la colocación de una prótesis no convencional. Este procedimiento de alta complejidad, hasta ahora inexistente en la oferta sanitaria local, rompe con la inercia de derivaciones sistemáticas hacia centros especializados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El equipo de Traumatología del nosocomio, liderado por los doctores Gastón Hermida, Juan Ignacio Freiberg y Sofía Álvarez Montserrat, asumió la responsabilidad de una práctica que habitualmente se terceriza fuera de la isla. Según el Dr. Hermida, la ejecución de esta artroplastia en Río Grande representa un hito para el servicio y la provincia, permitiendo que la paciente —quien ya recibió el alta médica— continúe su tratamiento postoperatorio y los controles oncológicos en su lugar de residencia, evitando el desarraigo que imponen los traslados sanitarios.

Desde la perspectiva administrativa, la cirugía expone la crítica dependencia de la gestión política para la resolución de casos complejos. La paciente, al no contar con cobertura de obra social, dependió exclusivamente de la provisión del implante por parte del Ministerio de Salud de la provincia. Si bien la cartera sanitaria subrayó que este avance garantiza el acceso a tratamientos y reduce el impacto económico de los traslados, la viabilidad de estas intervenciones queda atada a la agilidad del Ministerio para financiar insumos de alto costo en un contexto de restricción presupuestaria.



El Dr. Juan Ignacio Freiberg, jefe del Servicio de Traumatología, advirtió que el procedimiento sienta un precedente dentro de la ortopedia oncológica en Tierra del Fuego. (Agencia OPI Tierra del Fuego)