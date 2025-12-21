Las Pastillas del Domingo: ¿90/10 o 10/90?, hambre y pobreza, populismo navideño, las dos banderas y concejales caros

- Publicidad -

El 90/10 (90 de afuera y 10 de la provincia)

En relación con la cosecha anual de la cereza en Los Antiguos, un grupo de trabajadores desocupados autoconvocados, protestan por el incumplimiento de la ley aprobada recientemente llamada “90/10”, referido a la obligación que tienen las empresas en Santa Cruz de tomar 90% de mano de obra local y 10% foránea.

La queja está planteada por parte de desocupados de Caleta, Truncado, Las Heras y también de Los Antiguos que no son llamados a la zafra de la cereza en Los Antiguos precisamente, donde solo un puñado de antiquenses de las cooperativas locales son empleados en la cosecha, mientras las empresas que recolectan la fruta que luego se exporta a Europa y el mundo, han contratado 140 trabajadores foráneos.

La procedencia de estos cosechadores son: 80 de ellos de la provincia de Tucumán por la empresa Río Lara y otros 60 más que fueron contratados en Mendoza con el mismo fin.

La protesta es contra el gobierno provincial por lo que los desocupados consideran es una mentira flagrante, por cuanto no menos de 400 familias en la zona norte no tienen trabajo, mientras las empresas que cosechan en Los Antiguos hacen exactamente lo contrario, toman 10% santacruceños y 90% de otras provincias.

Estas familias, la semana pasada, elevaron una nota al Gobernador pidieron la asignación de un bono de emergencia de 500 mil pesos a cada una de las 400 familias, para las fiestas de fin de año.

Los restos de la Proveeduría

Las denuncias que llegaron a nuestra redacción con fotos y videos desde Las Heras, muestran a gente de la localidad buscando desperdicios de comida en los contenedores de residuos que están en el playón de la Proveeduría que tiene allí el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz.

Populismo navideño

Mientras esto sucede, debido a la pobreza y la desocupación que afecta a una gran parte de zona norte y especialmente a Las Heras, el intendente, Antonio Carambia, repartió una “canasta navideña” constituida por una sidra, un turrón, un pan dulce, una bolsita de maní y un budín. La gente debía esperar largo tiempo en una cola improvisada en la vía pública, para recibir el donativo municipal. El enojo de la gente giraba alrededor de la falta de políticas municipales para atender la desocupación local, la pobreza actual que llega a valores históricos en Las Heras y la burla del gobernador y el intendente que incumplen con la ley del 90/10 que ellos mismos vendieron como solución a una parte del problema que es la falta de trabajo.

Mérito por el tráfico de influencias

Un hecho inédito ocurrió en Río Gallegos, más precisamente en la denominada Escuela del Viento, un emprendimiento de educación privada del Sindicato de Petroleros Privados iniciado cuando Claudio Vidal era Secretario General.

Un alumno designado abanderado por sus notas fue desplazado de su honor original tras la intervención de Andrea Crippa (militante del partido SER), quien exigió ese lugar para su hija. La dirección escolar, bajo supuestas amenazas y presiones políticas, decidió otorgar dos Banderas Provinciales de forma simultánea, una medida que viola la normativa educativa vigente que establece un único portador. La asignación de otra bandera más para “compensar” a la alumna que realmente le merecía, es un hecho irregular e ilegal, de acuerdo a las normas del protocolo.

El incidente cuestiona la independencia de la institución frente a la Mutual 12 de Septiembre y el poder político, sugiriendo que los contactos e influencias prevalecen sobre el esfuerzo estudiantil.

Concejales caros

Debido a la nota sobre el costo de los concejales del país, donde los de Río Gallegos son los más caros, el Ingeniero Eduardo Delía se preguntó por las redes sociales “¿Con cuánto dinero se quedan los concejales de Río Gallegos y con cuánto trabajo efectivamente se nos retribuye a quienes le pagamos?”.

La concejal Andrea D´Amico (UCR) le salió al cruce detallando la cantidad de proyectos que ha presentado en su gestión y Delía le respondió:

No castigue al mensajero. Si no responda a esta noticia que todo el país está viendo.

Usted pertenece a los ediles mejor pagos del país y esa respuesta la tiene que dar el propio consejo e individualmente cada uno de sus integrantes.

Personalmente como galleguense me avergüenzo de esta noticia nacional, como seguramente lo harán el resto de los ciudadanos, trabajadores y honestos de mi ciudad.

No voy a dar un juicio de valor sobre el trabajo que usted ha hecho.

Sólo le quiero preguntar:¿Lo que usted realiza en el Consejo Deliberante es tan importante y necesario que debe ser el mejor pago del país?. Al respecto la Concejal D´Amico, no respondió.

(Agencia OPI Santa Cruz)