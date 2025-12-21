Regularán mediante GPS y QR el uso de vehículos oficiales en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó una ordenanza para regular el uso de vehículos oficiales mediante el uso de GPS y un código QR donde los ciudadanos podrán efectuar denuncias de usos indebidos del patrimonio municipal.

Además, la normativa prevé el control en el uso de combustible de cada uno de los vehículos.

El concejal Pablo Bustamante señaló que la ordenanza busca dar respuesta a las quejas de vecinos que vieron el uso de la flota municipal en actividades particulares.



Bustamante dijo que “los vecinos manifestaban que veían vehículos municipales en colegios, en la playa e incluso en las afueras de la ciudad”.

El objetivo será regular y transparentar el uso de los recursos dado que “tenemos que ser respetuosos con el contribuyente que hacen el esfuerzo de pagar impuestos. No podemos hacer un uso discrecional de esos fondos para unos u otros”.

“Donde está sobrando un vehículo que se usa de manera incorrecta, está faltando en otra área”, afirmó.

La medida permitirá que se incorporen a las unidades sistemas de GPS y habrá un control del combustible mediante tarjetas.

En tanto, la implementación de un código QR en cada vehículo permitirá a la ciudadanía acceder a una plataforma digital donde podrán realizar denuncias en caso de detectar que un móvil oficial esté siendo utilizado en actividades no oficiales. (Agencia OPI Chubut)