Javier Mieli puso en la AGN a Juan Forlón un kirchnerista santacruceño de pedigree y dejó de lado al PRO y la UCR que son sus aliados políticos

(Por: Rubén Lasagno) – Hace un tiempo dentro del PRO corrió fuerte la voz de que Javier Milei era un traidor de acuerdos. Cuando el equipo de gobierno se sintió en peligro, luego de la pérdida de las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, apareció en el presidente Milei, en Menem y en Caputo, un espíritu más “conciliador”, de hecho Mauricio Macri volvió a comer milanesas después de un año de ninguneo por parte de su amigo Javier.

Pero luego de las legislativa nacionales y el triunfo de LLA, el jefe de Estado no pudo pelear contra su naturaleza y volvió a las andanzas. Consideró que había hecho suficiente “achique” de su parte, mucho “consenso” y demasiado ablande de su carácter, por lo tanto recuperó su iniciativa y apuró la cooptación de Cristian Ritondo y Diego Santili, los dos más cercanos colaboradores de Macri, aunque son muchos más los que saltaron el cerco al lado del poder como Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín), Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y María José Gentile (Nueve de Julio), Alejandro Rabinovich, Matías Ranzini, Christian Gribaudo, Ramón Lanús y Diego Valeenzuela, entre otros.

Mientras el ex presidente mascullaba bronca y a cualquiera que lo quisiera escuchar le repetía que Milei era un traidor, el Presidente en ejercicio ponía primera e iba por todo con las manos complacientes de Santilli y Ritondo quienes en ausencia y a las 3 de la mañana, fueron traicionados por Lule Menem que dejó en manos del kirchnerista Ignacio Forlón uno de los cargos en la AGN bajo la orden mileísta de ignorar supinamente al PRO y la UCR.

Cuando el traidor traicionado, Cristian Ritondo, se enteró de lo ocurrido en el senado mientras dormía, se enfureció y plantó una denuncia para que la justicia declare inconstitucional los nombramientos en la AGN.

Más kirchnerista, imposible

La orden de Javier Milei de nombrar a Juan Ignacio Forlón levantó más polvareda que un auto del Dakar en pleno desierto. Se habla que Máximo Kirchner negoció el nombre de su amigo y que no sería raro que dentro de ese tome y daca del hijo de la condenada con Menem, se perciba un posible arreglo/acuerdo por la Corte Suprema; para eso habrá que esperar, pero imposible, no es.

Juan Ignacio Forlón es un abogado santacruceño que ocupó cargos de alta relevancia durante la presidencia de Cristina Fernández, caracterizándose por su su vínculo personal con la familia Kirchner.

Javier Mieli puso en la AGN a Juan Forlón un kirchnerista santacruceño de pedigree y dejó de lado al PRO y la UCR que son sus aliados políticos

Nació en Río Gallegos, Santa Cruz. Es hijo de Néstor Forlón, quien fuera el primer presidente del Concejo Deliberante de esta ciudad tras el regreso de la democracia.

Es amigo personal de la adolescencia de Máximo Kirchner. Debido a esta cercanía y a su profesión, se desempeñó como asesor legal de la familia y de Cristina Fernández durante su etapa como senadora nacional.

Durante el segundo mandato de Cristina Fernández en la presidencia, Forlón tuvo un ascenso rápido en la administración pública nacional:

Presidió la SGR esta Sociedad de Garantía Recíproca (vinculada al Banco Nación) entre 2011 y 2012, enfocada en facilitar el crédito a las PYMES.

En marzo de 2012 ingresó al directorio del Banco Nación y fue nombrado presidente de Nación Seguros.

En noviembre de 2013, fue designado Presidente del Banco de la Nación Argentina, reemplazando a Juan Carlos Fábrega (quien pasó al Banco Central). Ocupó este cargo hasta noviembre de 2015.

Fueron estos años entre 2011 y 2015 donde el Banco Nación fue crucial para el envío de fondos desde el Ministerio de Planificación a Lázaro Báez en el manejo de la obra pública y fue en el año 2012 que siendo Gobernador Daniel Peralta, Cristina Fernández ordenó que se hiciera ese by pass de fondos que antes pasaba por las manos del gobernador y CFK enojada usó de manera directa el BNA donde Lázaro Báez cobraba directamente los cheques y retiraba el efectivo, sin intervención de la provincia, como OPI dejó reflejado en varios informes de aquella época.

Forlón ha tenido un papel preponderante en los organismos de control, tal lo muestra este breve resumen:

Renunció a la presidencia del Banco Nación pocas semanas antes del cambio de gobierno en 2015 para ser nombrado Auditor General de la Nación por la Cámara de Diputados. Esta designación fue polémica en su momento por el contexto político del “fin de ciclo”.

Se desempeñó como auditor entre 2016 y 2024. Recientemente, en diciembre de 2025, ha sido nuevamente designado en el cargo, por obra y gracia de Lule Menem y a pedido de Máximo Kirchner, para un nuevo período tras un acuerdo parlamentarioque se hizo a espaldas del PRO y la UCR, siguiendo a cargo de Forlón el control de los fondos del gobierno.

Ahora resta ver si prospera o no el recurso presentado por Cristian Ritondo o si, como muchos creen en el Congreso, Milei lo va a domesticar al ex hombre de Macri y le va a bajar la espuma, todo va a quedar allí, Forlón seguirá en el cargo y Ritondo junto con Santilli, se tragará el sapo (una vez más), todo sea por un carguito y los negocios que de él se desprenden. (Agencia OPI Santa Cruz)