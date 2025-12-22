Milei recortó el gasto público en 50 billones de pesos en dos años

- Publicidad -

El Poder Ejecutivo Nacional recortó el gasto público en 50 billones de pesos, equivalentes a 38.000 millones de dólares a precios constantes, durante los primeros dos años de la administración de Javier Milei. Según los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto primario se redujo un 27,2 por ciento, pasando de un nivel de 185 billones de pesos a 134 billones de pesos en el período analizado.

El desglose técnico de las partidas indica que el mayor impacto financiero se localizó en los programas sociales, rubro que incluye los bonos a jubilados y pensionados, con una caída de 10,5 billones de pesos en moneda de noviembre 2025. Los subsidios a la energía registraron una merma de 8,8 billones de pesos, mientras que la inversión real directa retrocedió 8,3 billones de pesos. Asimismo, el gasto salarial de la administración pública nacional retrocedió 26 por ciento, lo que representa una reducción de 6,3 billones de pesos.

Las transferencias de capital de la Nación hacia los gobernadores y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrieron una contracción del 93,8 por ciento, lo que equivale a un ajuste de 4 billones de pesos. En la misma línea, los subsidios destinados a otras funciones bajaron un 83,9 por ciento y la inversión real directa consolidó una caída del 73,5 por ciento. El gasto correspondiente al PAMI no registró variaciones, mientras el presidente Javier Milei sostuvo que “Voy a acomodar las partidas para tener déficit cero” al referirse a la ejecución del Presupuesto 2026.

La asignación universal para protección social fue el único ítem que presentó un incremento, con una suba real del 70 por ciento que representa una erogación adicional de 2,7 billones de pesos. De acuerdo con las cifras oficiales, la pobreza se ubicó en el 27,5 por ciento en el tercer trimestre del año, resultado que analistas vinculan a la recomposición de la AUH, la desaceleración inflacionaria y la generación de empleo informal. (Agencia OPI Santa Cruz)