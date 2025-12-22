Presupuesto 2026: Oficialismo busca sanción antes del 30 de diciembre

- Publicidad -

El Senado nacional debate esta semana el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo busca promulgar el paquete económico antes del 30 de diciembre bajo el objetivo de déficit cero.

La Cámara de Senadores fijó para el viernes 26 de diciembre el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal. El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa modifica la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario y la Ley 11.683 de Procedimientos Fiscales. El texto fuente no detalla el impacto presupuestario de estas modificaciones.

El proyecto de ley introduce cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada y un Régimen simplificado de Ganancias. Los contribuyentes que adhieran a este sistema evitarán nuevas cargas impositivas. El documento oficial omite la cifra total de recaudación que el Estado dejaría de percibir por este beneficio.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, informó que el Proyecto de Modernización Laboral se posterga hasta el 10 de febrero. Las modificaciones al Código Penal incluidas en la agenda parlamentaria carecen de una fecha definida para su tratamiento.

El Poder Ejecutivo realizará una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero. El temario incluye la reforma de la Ley de Glaciares para flexibilizar la protección ambiental en zonas específicas. El objetivo declarado es fomentar inversiones mineras. El texto original no precisa los montos de inversión proyectados ni las coordenadas de las áreas donde se reducirá la protección. (Agencia OPI Santa Cruz)