Un hombre fue condenado por el abuso sexual de una niña en Lago Puelo

(OPI Chubut). La Justicia de Chubut condenó a un hombre por un hecho de abuso sexual simple cometido contra una niña de su propio entorno familiar ocurrido en una vivienda de la localidad de Lago Puelo.

El Ministerio Público Fiscal informó que el caso llegó a juicio luego de un proceso de investigación donde se evaluó el testimonio de la víctima, en el marco de “un delito que se desarrolló en un ámbito de intimidad y confianza”.

La investigación penal determinó que el abuso ocurrió hace algunos años en una vivienda de Lago Puelo, donde la víctima era una niña.

La justicia comprobó que el delito se produjo “en un entorno de confianza, aprovechando la cercanía familiar que existía entre el agresor —quien ya era mayor de edad en aquel entonces— y la pequeña”.

El caso se denunció tiempo después de ocurrido, que los especialistas denominan “develamiento tardío”.

Según se develó en el juicio, el recuerdo del suceso surgió de “manera espontánea en el ámbito escolar, lo que permitió que la niña pudiera poner en palabras lo sucedido y recibiera el acompañamiento necesario para realizar la denuncia”.

La Fiscalía sostuvo la acusación en base a “la coherencia del relato, la ausencia de conflictos previos entre la víctima y el imputado y el análisis psicológico”.

El tribunal resolvió declarar al acusado culpable del delito de Abuso Sexual Simple e imponer una pena de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional.

Entre las medidas impuestas, el condenado deberá “someterse a un tratamiento psicológico y tiene una prohibición total de acercamiento y contacto con la víctima por cualquier medio (físico, telefónico o digital), garantizando así la protección y tranquilidad de la joven”. (Agencia OPI Chubut)