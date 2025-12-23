Cinco muertos al caer avión de la Marina mexicana en Texas

- Publicidad -

Cinco personas murieron cuando un avión de la Marina de México se estrelló en las cercanías de Galveston frente a la costa de Texas en Estados Unidos mientras ejecutaba una misión de traslado médico. La Secretaría de Marina confirmó que en la aeronave viajaban ocho personas de las cuales cinco fallecieron en el impacto y otras dos pudieron ser rescatadas con vida. Las autoridades mantienen activos los protocolos de búsqueda para localizar a la última persona que permanece desaparecida en la zona del siniestro ocurrido en territorio estadounidense.

El vuelo cumplía una misión de carácter humanitario en colaboración directa con una fundación mexicana para el transporte de pacientes o personal médico hacia suelo norteamericano. El accidente se produjo en la fase crítica de aproximación cuando la unidad naval intentaba realizar las maniobras de aterrizaje en Galveston. Esta operación de cooperación civil y militar terminó en un siniestro que interrumpió el traslado sanitario y activó la respuesta de los equipos de emergencia locales y federales para el salvamento de los sobrevivientes.

La Secretaría de Marina informó que la aeronave realizaba estas tareas bajo un esquema de asistencia coordinada antes de precipitarse al mar o terreno cercano a la terminal aérea. La presencia de una unidad militar extranjera en misiones de traslado médico subraya la logística implementada por el Gobierno de México para estas tareas de apoyo social las cuales ahora se encuentran bajo escrutinio tras el saldo fatal registrado. La institución no ha detallado las condiciones técnicas de la aeronave ni las circunstancias meteorológicas presentes al momento del intento de aterrizaje.

La autoridad naval mexicana aseguró que cooperará plenamente con los departamentos correspondientes para iniciar el proceso de investigación y determinar las causas precisas del desplome. Este análisis técnico deberá esclarecer si el hecho respondió a fallas mecánicas errores en el pilotaje o factores externos durante la aproximación a la costa texana. La fiscalización de los protocolos de mantenimiento y operación de las unidades destinadas a misiones humanitarias será el eje de las indagaciones tras la pérdida de cinco vidas en una operación de asistencia transfronteriza. (Agencia OPI Santa Cruz)