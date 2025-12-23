Tierra del Fuego iniciará las clases el 2 de marzo

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego confirmó el Calendario Escolar 2026, normativa que abarca a todos los niveles de enseñanza y establece las pautas temporales que deberán seguir tanto las instituciones públicas como las de gestión privada.

De esta manera, el cronograma oficial señala que las clases se iniciarán en todos los establecimientos educativos provinciales el lunes 2 de marzo.

El cierre del periodo de enseñanza se estableció para el 18 de diciembre, y el receso invernal será desde el 13 hasta el 24 de julio para la totalidad de la jurisdicción.

Para el nivel medio, la actividad administrativa se iniciará el 10 de febrero con la presentación de los directivos y el 11 de febrero se presentarán los docentes para la primera jornada institucional de planificación.

Los estudiantes del nivel secundario tendrán las evaluaciones de las materias pendientes de aprobación del 12 al 27 de febrero.

En tanto, la toma de cargos para docentes que se desempeñen como interinos o suplentes se realizará el 20 de febrero en las sedes de Ushuaia y Río Grande. (Agencia OPI Tierra del Fuego)