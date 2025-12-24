Continúa activo el incendio en el Parque Nacional Los Alerces y ya afectó 340 hectáreas

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El incendio forestal que se registra en el brazo sur del Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, permanece activo y ya afectó una superficie estimada de 340 hectáreas.

Un informe oficial señala que unos 20 brigadistas que pertenecen a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Provincial de Manejo del Fuego están trabajando en el área con herramientas manuales y equipos de bombeo.

Además, se reforzó el combate al fuego con dos aviones hidrantes pertenecientes a la Agencia Federal de Emergencias.



También arribaron brigadistas mediante una embarcación de la empresa Safari Lacustre.

Desde la administración del Parque Nacional informaron que el área protegida permanece abierta al público y los servicios turísticos funcionan con normalidad y las sendas continúan habilitadas. (Agencia OPI Chubut)