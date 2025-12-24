Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi

- Publicidad -

Cristina Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi tras ser operada de apendicitis aguda el sábado. El último parte médico informó que el tratamiento durará entre cinco y siete días adicionales.

La ex mandataria nacional ingresó al centro de salud para una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis. El informe oficial difundido por el sanatorio detalló que la paciente presenta una evolución de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

El tratamiento actual consiste en la administración de antibióticos por vía endovenosa y el uso de drenaje peritoneal. El parte médico indicó que la evolución se mantiene dentro de los parámetros esperables y que la paciente no presenta fiebre.

La cirugía se realizó el sábado luego de que los estudios médicos correspondientes confirmaran el diagnóstico. El Sanatorio Otamendi es el responsable de emitir los reportes oficiales sobre el estado de salud. Militantes y dirigentes asisten al centro asistencial durante la estadía de la ex presidenta.

La paciente pasará la Nochebuena en el establecimiento médico porteño. El documento oficial no especifica el horario del próximo parte médico ni la fecha exacta del alta definitiva. (Agencia OPI Santa Cruz)