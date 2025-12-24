Huyó de un control policial, chocó y abandonó el auto con 11 corderos en su interior

- Publicidad -

La Policía de Santa Cruz investiga un caso de abigeato luego de que el conductor de un Ford Focus color blanco que huyó de un control policial en la ruta, luego chocó en la ciudad y se escapó del lugar abandonando el auto con 11 corderos en su interior.

El incidente se produjo en la madrugada del martes, alrededor de las 00.30 horas cuando un control policial detuvo la marcha de un auto en la Ruta Nacional N° 3 a la altura del kilómetro 2.618.

La policía detuvo la marcha del auto polarizado y al solicitar documentación, escucharon ruidos en el interior del vehículo, el conductor sostuvo que llevaba un perro, pero cuando le indicaron que abra el baúl, huyó rápidamente del lugar.

Allí se inició una persecución por parte de los patrulleros utilizando señales lumínicas y sonoras para que el auto detenga la marcha.

Sin embargo, el conductor siguió su marcha por la ruta hasta Avenida San Martín y se le perdió el rastro.

Minutos más tarde, efectivos de la Seccional Tercera informaron que el vehículo había impactado contra el cordón cuneta de las calles La Manchuria y Costa Rica.

Al llegar al lugar el auto había sido abandonado y en el interior la policía encontró 11 corderos atados en las patas, y 7 de ellos aún con vida.

Se dio intervención a la división Rural y se secuestraron un teléfono celular, cuchillos, hilo encerado y el vehículo involucrado. (Agencia OPI Santa Cruz)