Secuestro récord de pirotecnia ilegal en ciudades de Chubut

(OPI Chubut) – La Policía en coordinación con organismos municipales, ejecutó una serie de operativos en Puerto Madryn, Trelew y Rawson que resultaron en el secuestro récord de pirotecnia ilegal. Los procedimientos se fundamentan en la vigencia de la Ley Provincial XV N° 27, que en su artículo N° 164 establece la prohibición absoluta de venta, tenencia y uso de fuegos artificiales en todo el territorio provincial. La normativa vigente no contempla excepciones, determinando que no existe material de este tipo cuya comercialización sea legal en la jurisdicción.

En Puerto Madryn, la División Policial de Investigaciones encabezó diez procedimientos en distintos puntos de la ciudad donde se incautó mercadería prohibida y un arma de fuego que carecía de la documentación legal correspondiente. En paralelo, operativos conjuntos de la División Explosivos, la Policía Patrimonial y la División Drogas en la terminal de ómnibus local permitieron interceptar más de 50 variedades de artefactos, entre los que se encontraban morteros, tortas y proyectiles de diverso calibre destinados a la comercialización clandestina.

Las intervenciones se extendieron de forma simultánea a las ciudades de Trelew y Rawson, donde la División Explosivos inspeccionó locales comerciales e incautó diversos artículos. El marco legal aplicado establece una escala de sanciones que incluye el decomiso total de los productos, la aplicación de multas económicas y la posibilidad de detenciones. El fundamento de la Ley XV N° 27 se basa en la prevención de incendios, la protección de personas con hipersensibilidad auditiva y el resguardo de los derechos de los animales.

La jefatura policial confirmó que los controles de estas características mantendrán su vigencia durante toda la temporada estival para evitar la circulación de material sin control estatal. En el despliegue de seguridad participaron unidades de las comisarías locales, el Área Operaciones, la Guardia de Infantería y la Policía Científica, entre otras divisiones especializadas. El objetivo declarado por las autoridades es neutralizar los riesgos de siniestros de gravedad derivados del mercado ilegal de explosivos en los centros urbanos. (Agencia OPI Chubut)