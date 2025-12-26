Detienen a los padres de un bebé con graves quemaduras

- Publicidad -

(OPI TdF) – La policía de Tierra del Fuego detuvo de manera preventiva a una pareja luego de que su bebé sufriera graves quemaduras.

El incidente se produjo el 25 de diciembre, cuando el carrito de bebé se prendió fuego por su cercanía con un calefactor en una vivienda de la Margen Sur de Río Grande.

De manera preventiva la jueza de turno Cecilia Cataldo dispuso la detención de los padres, quienes habían estado tomando bebidas alcohólicas.

La pareja ingresó a la guardia del hospital Regional Río Grande con su bebé Rafael de 8 meses de vida, quien tenía graves quemaduras en las piernas y en las vías aéreas.

El incendio se produjo en la vivienda de calle Antiguos Pobladores al 500, y el fuego afectó al cochecito del bebé que estaba próximo a un calefactor.

Se dispuso el allanamiento de la vivienda por parte de bomberos de la Policía, Policía Científica, Delitos Complejos, todo bajo orden de la jueza Cataldo y la fiscal Mónica Macri.

En el interior de la vivienda encontraron el carrito completamente carbonizado y se trabajó sobre las cámaras de seguridad de las casas vecinas y los registros de la guardia del hospital.

El padre y la madre quedaron detenidos a disposición de la justicia, mientras el pequeño se encuentra internado en sala de Terapia Intensiva Pediátrica en grave estado. (Agencia OPI Tierra del Fuego)