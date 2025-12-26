La venta de juguetes cayó 6,6 por ciento en el cierre del año

- Publicidad -

Las ventas minoristas pymes de Navidad registraron un incremento del 1,3 por ciento en volumen frente al año anterior con un ticket promedio de 36.266 pesos. El relevamiento de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) indica que 9 de cada 10 comercios aplicaron promociones especiales para sostener el nivel de actividad. El repunte comercial se basó en la ejecución de estrategias de descuento y la disponibilidad de financiamiento en el mercado minorista.

El rubro de Perfumería encabezó el crecimiento con un alza del 27,8 por ciento. Le siguieron Calzado y Marroquinería con una suba del 3,3 por ciento e Indumentaria con el 1,3 por ciento. Estos sectores utilizaron esquemas de financiación de hasta 12 cuotas y percibieron el impacto de los bonos provinciales para compensar la pérdida de ingresos corrientes de los consumidores.

Los rubros de tecnología y esparcimiento mostraron retrocesos en el volumen comercializado. Los equipos de audio, video y celulares cayeron un 4 por ciento por efecto de la apertura de importaciones y una demanda selectiva. La Juguetería reportó la baja más pronunciada con un 6,6 por ciento negativo mientras que las Librerías retrocedieron un 1,4 por ciento a pesar del adelantamiento de compras para el ciclo lectivo.

El relevamiento de expectativas indica que un 45,9 por ciento de los comerciantes cumplió sus metas proyectadas. Un 32,7 por ciento superó sus previsiones iniciales y un 21,4 por ciento no alcanzó los objetivos de venta esperados para la fecha. Los locales recurrieron a descuentos por pago en efectivo de hasta el 50 por ciento y facilidades bancarias para concretar las operaciones.

La brecha de consumo se reflejó en los valores de compra por sector donde el rubro calzado marcó un ticket de 60.041 pesos frente a los 34.484 pesos registrados en las librerías. La mayor previsibilidad en los precios y la oferta de segmentos económicos evitaron una caída del consumo general en el cierre del ejercicio anual. (Agencia OPI Santa Cruz)